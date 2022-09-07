Тренер сборной Турции: Берлин — наш город, турецкий. Там миллиона три-четыре турок
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Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман высказался по поводу Берлина (Германия), где сейчас проходит чемпионат Европы по баскетболу — 2022.
«Берлин является одним из наших городов. Это турецкий город. Я полагаю, что тут живёт миллиона три-четыре турок. Призываю их купить билеты на наш матч, и тогда это будет полностью наша домашняя площадка», — приводит слова Атамана Basket News.
Напомним, Турция досрочно вышла в раунд плей-офф. Прямо сейчас команда играет в матче, который определит победителя группы А. Соперник — сборная Испании. После двух четвертей турки уступают со счётом 34:38.
Напомним, помимо Германии, Евробаскет принимают такие страны, как Грузия, Италия и Чехия, однако весь финальный раунд пройдёт в Берлине.
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