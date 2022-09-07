Испания обыграла Турцию и стала победителем группы А

Завершился матч заключительного тура группового этапа чемпионата Европы — 2022, в котором национальная команда Турции встречалась со сборной Испании. Встреча проходила в Тбилиси (Грузия) и завершилась победой испанцев со счётом 72:69.
Самым результативным игроком матча стал Джеди Осман, который записал в свой актив 20 очков. У испанцев наилучшей результативностью отметился Гильермо Эрнангомес — 15 очков.
Благодаря этой победе испанцы заняли первое место в группе B. Турция, вероятнее всего, финиширует второй.
Евробаскет-2022. Расписание матчей группового этапа 7 сентября:
Группа A. (14:30) Турция – Испания
Группа B. (16:30) Литва – Босния и Герцеговина
Группа A. (17:15) Болгария – Бельгия
Группа B. (18:15) Франция – Словения
Группа A. (20:00) Грузия – Черногория
Группа B. (21:30) Венгрия – Германия
Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.
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