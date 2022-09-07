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Испания обыграла Турцию и стала победителем группы А

Испания обыграла Турцию и стала победителем группы А
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Завершился матч заключительного тура группового этапа чемпионата Европы — 2022, в котором национальная команда Турции встречалась со сборной Испании. Встреча проходила в Тбилиси (Грузия) и завершилась победой испанцев со счётом 72:69.

Самым результативным игроком матча стал Джеди Осман, который записал в свой актив 20 очков. У испанцев наилучшей результативностью отметился Гильермо Эрнангомес — 15 очков.

Благодаря этой победе испанцы заняли первое место в группе B. Турция, вероятнее всего, финиширует второй.

Евробаскет-2022. Расписание матчей группового этапа 7 сентября:

Группа A. (14:30) Турция – Испания
Группа B. (16:30) Литва – Босния и Герцеговина
Группа A. (17:15) Болгария – Бельгия
Группа B. (18:15) Франция – Словения
Группа A. (20:00) Грузия – Черногория
Группа B. (21:30) Венгрия – Германия

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

ЧЕ-2022 (м). Группа A. 5-й тур
07 сентября 2022, среда. 14:30 МСК
Турция
Окончен
69 : 72
Испания
Турция: Осман - 20, Коркмаз - 16, Шенгюн - 14, Махмутоглу - 5, Хазер - 5, Шанлы - 4, Ларкин - 3, Тунджер - 2, Битим, Кабаджа, Османи, Сайбир
Испания: Эрнангомес - 15, Браун - 11, Лопес-Аростеги - 9, Эрнангомес - 8, Брисуэла - 6, Прадилья - 6, Гаруба - 4, Саис - 4, Диас - 3, Парра - 3, Фернандес - 3, Фернандес
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