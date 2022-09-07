Сербские баскетболистки заявили, что в Боснии запрещали креститься и угрожали отсечь руки

Сербские 14-летние баскетболистки, которые представляют боснийские клубы «Млади Краишник» и «Феникс», заявили, что во время предсезонной подготовки подверглись травле по национальному и религиозному признаку, сообщает Novosti.rc.

Отмечается, что девочкам запрещалось поднимать вверх три пальца (большой, указательный и средний) при выполнении трёхочкового броска, а в случае невыполнения данного требования им угрожали «отсечением руки». Также баскетболисткам запрещали креститься при выходе на площадку во время игр, отбирали у них мобильные телефоны и читали личную переписку.

По информации источника, сербская федерация баскетбола объявила о возбуждении дисциплинарного производства в суде с требованием наказать виновных и обеспечить защиту детей.