Сербские баскетболистки заявили, что в Боснии запрещали креститься и угрожали отсечь руки
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Сербские 14-летние баскетболистки, которые представляют боснийские клубы «Млади Краишник» и «Феникс», заявили, что во время предсезонной подготовки подверглись травле по национальному и религиозному признаку, сообщает Novosti.rc.
Отмечается, что девочкам запрещалось поднимать вверх три пальца (большой, указательный и средний) при выполнении трёхочкового броска, а в случае невыполнения данного требования им угрожали «отсечением руки». Также баскетболисткам запрещали креститься при выходе на площадку во время игр, отбирали у них мобильные телефоны и читали личную переписку.
По информации источника, сербская федерация баскетбола объявила о возбуждении дисциплинарного производства в суде с требованием наказать виновных и обеспечить защиту детей.
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