TMZ: сын Майкла Джордана не встречается с бывшей женой Скотти Пиппена

Маркус Джордан, сын легенды баскетбола Майкла Джордана, и бывшая жена Скотти Пиппена Ларса не встречаются, сообщает TMZ. Как информирует источник со ссылкой на людей из окружения Маркуса Джордана, Джордан-младший и Ларса Пиппен являются друзьями.



Пиппены развелись в 2021 году после 14 лет брака. Разница в возрасте между парой составляет 17 лет: Джордану 31 год, а Ларсе — 48.



После разрыва Ларса стала поводом для таблоидов, в том числе когда она начала встречаться с женатым игроком НБА Маликом Бизли в прошлом году. В начале этого года она обрушилась на Пиппена и сказала, что развод «травмировал» её.



Майкл Джордан и Скотти Пиппен были давними товарищами по команде «Чикаго Буллз», выиграв вместе шесть чемпионатов НБА в 1990-х годах.



В последнее время они были не в лучших отношениях после того, как Пиппен обиделся на то, как его изобразили в фильме «Последний танец» о жизни и карьере Джордана.

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