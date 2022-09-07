«Игры разума». ФИБА — о словах Дончича про Адетокунбо перед установлением рекорда века

Пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА) отреагировала на слова баскетболиста сборной Словении Луки Дончича, который перед матчем 5-го тура группового этапа Евробаскета с командой Франции в ответе на вопрос журналиста заявил, что рекорд по количеству очков за один матч турнира побьёт греческий баскетболист Яннис Адетокунбо.



«Игры разума», — написала пресс-служба ФИБА в социальных сетях.



Дончич установил рекорд XXI века по количеству очков в одном матче на чемпионатах Европы, набрав 47 баллов в этой встрече. Лучший результат в истории принадлежит бельгийскому баскетболисту Эдди Террасу, набравшему 63 очка в матче со сборной Албании на Евробаскете 1957 года.



Ранее отметку в 40 очков на чемпионате Европы 2022 года преодолел другой представитель НБА — Яннис Адетокунбо, выступающий за сборную Греции и «Милуоки Бакс». В матче с Украиной он набрал 41 очко.