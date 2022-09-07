Блажич: Дончич удивляет даже нас, его партнёров. Играть с ним — привилегия

Защитник сборной Словении Яка Блажич прокомментировал выступление разыгрывающего Луки Дончича в матче 5-го тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу 2022 года с французской командой. Напомним, встреча завершилась со счётом 88:82 в пользу сборной Словении, а Дончич набрал 47 очков.



«Он настоящий победитель. У него прекрасный менталитет. Он на каждую игру выходит со всей своей энергетикой и стопроцентной мотивацией, независимо от того, кто является соперником. Когда он так забрасывает мяч в кольцо, это просто невероятно. Даже мы, его товарищи по команде, удивляемся некоторым его действиям. Играть с ним — привилегия», — приводит слова Блажича Eurohoops.



Дончич установил рекорд XXI века по количеству очков в одном матче на чемпионатах Европы, набрав 47 баллов в этой встрече. Лучший результат в истории принадлежит бельгийскому баскетболисту Эдди Террасу, набравшему 63 очка в матче со сборной Албании на Евробаскете 1957 года.



Ранее отметку в 40 очков на чемпионате Европы 2022 года преодолел другой представитель НБА — Яннис Адетокунбо, выступающий за сборную Греции и «Милуоки Бакс». В матче с Украиной он набрал 41 очко.