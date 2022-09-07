«Мы не чувствовали уважения». Тренер Франции заявил, что судьи помогали Словении

Главный тренер сборной Франции Венсан Колле раскритиковал судей после поражения в матче со сборной Словении (82:88).



«Баскетбол — фантастическая игра. Это невероятно, когда игроки могут так вносить свой вклад в результат. Когда игра была равной, фол на Окобо в средней зоне не был обюычным. Это был неспортивный фол. Горан Драгич после этого фола смог забросить. Что тут сказать? Когда вы видите такие вещи, это просто невозможно. Не может быть так, чтобы у нас были лучшие игроки или выше уровень игры. Мы это видим. Но игра должна быть справедливой до конца. Я никогда не жалуюсь. Никогда этого не делал за столько лет. Но что сегодня я могу сказать своим игрокам? Два последних фола на Окобо и Эване Фурнье. Мы даже не можем использовать свои шансы! Они, судьи, безо всякого страха просто возвращаются в раздевалку со свистком в кармане. Что мы можем с этим сделать?



Я 13 лет на международных соревнованиях, и я никогда такого не видел. У нас было 26 передач, у Словении — 11. На 32-й минуте разница была 22:8. Я даже не хочу об этом говорить. Я говорю только о двух последних фолах. Фон на Окобо был неспортивным. Мы не чувствовали никакого уважения. У Словении есть Лука Дончич, хорошо… Но сборная Франции тоже кое-чего добилась за последние несколько лет. Мы не требуем другого отношения. Мы просто хотим, чтобы всё было честно. Это часть игры, но до определённого момента. И в этой игре к нам отнеслись плохо», — приводит слова Колле Eurohoops.

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