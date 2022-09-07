Результаты матчей чемпионата Европы по баскетболу 7 сентября, турнирная таблица
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7 сентября прошёл седьмой день чемпионата Европы по баскетболу – 2022. В программе соревнований было запланировано шесть матчей. В 5-м туре сошлись представители групп A и B.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами седьмого игрового дня.
Группа A. Турция — Испания — 69:72.
Группа B. Литва — Босния и Герцеговина — 87:70.
Группа A. Болгария — Бельгия — 80:89.
Группа B. Франция — Словения — 82:88.
Группа A. Грузия — Черногория — 73:81.
Группа B. Венгрия — Германия — 71:106.
Напомним, Евробаскет-2022 принимают сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу борются 24 национальные команды, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.
Комментарии
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