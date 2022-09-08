Томассон: мы — «Зенит», и это значит, что у нас на спине прицел

29-летний американский разыгрывающий защитник санкт-петербургского «Зенита» Джо Томассон высказался по поводу предстоящего матча с «Бурсаспором».

«Ожидаю от них всего того же, что было вчера. Они будут играть с желанием, плюс они отсюда, это их дом, их окружение, они здесь всё знают. Домашняя команда никогда не хочет позволять другой команде приезжать к себе домой и побеждать её, поэтому можно ожидать, что эти парни будут биться до последнего. Как и мы бились, когда к нам приезжал УНИКС.



Надеюсь, что матч с «Тюрк Телекомом» был для нас хорошим тестом, и теперь мы будем только ещё лучше готовы к любым испытаниям. Было бы хорошо при получении какого-то хорошего преимущества отыскивать в себе этот инстинкт убийцы и добивать соперника, делать «+20», «+30».



Каждый божий день мы будем становиться лучше, каждый божий день будем узнавать друг друга больше и каждый божий день будем больше друг другу доверять. И нам нужно быть готовыми. Понимаете, мы — «Зенит», и это значит, что у нас на спине прицел. Мы — чемпионы Единой лиги ВТБ. Но у нас отличный тренер, у нас отличный состав, и каждый раз, когда мы будем выходить на паркет, мы будем бороться до последнего», — приводит слова Томассона официальный сайт клуба.