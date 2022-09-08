Григонис: никому не захочется играть в плей-офф с Литвой

Игрок национальной команды Литвы Марюс Григонис высказался по поводу победы команды в матче с Боснией и Герцеговиной (87:70) и поделился ожиданиями от плей-офф Евробаскета-2022.

«Мне есть что доказывать, поэтому каждый раз, когда ты выходишь на площадку, ты пытаешься доказать, что ты лучше всех.

Это второй раз, когда мы играем менее чем за 24 часа. Это просто смешно. Но нужно просто адаптироваться, пытаться подготовить своё тело. И, в конце концов, просто отдать все силы.

Даже хорошо, что некоторые считают нас аутсайдерами. Потому что на нас будет меньше давления. Мы здесь для того, чтобы бороться в каждом матче и побеждать в каждом матче. Я уверен, что никому не захочется играть в плей-офф с Литвой. У нас есть несколько дней на подготовку. Я взволнован», — приводит слова Григониса Eurohoops.