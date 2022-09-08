Лонзо Болл — об игре с Леброном: один из лучших периодов моей жизни

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Лонзо Болл дал комментарий по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«В детстве он был моим любимым игроком, поэтому возможность делить с ним площадку и учиться у него была одним из лучших периодов моей жизни. Я никогда не верну то время, как бы ни хотел этого, и также никогда не буду воспринимать это как должное», — приводит слова Болла Fadeaway World.

22 июня 2017 года Болл был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» на драфте НБА 2017 года в первом раунде под вторым номером. Он выступал за «озёрников» с 2017 по 2019 год.

Напомним, Леброн Джеймс недавно продлил контракт с «Лейкерс» на два года. В прошлом сезоне он в среднем набирал 30,3 очка за игру, что является вторым результатом в его карьере и лучшим показателем в команде.

Леброн изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс: