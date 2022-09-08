Рейнольдс: в России тебя встречают с распростёртыми объятиями

Игрок УНИКСа Джален Рейнольдс рассказал, почему решил вернуться в Единую лигу ВТБ.
«Евролига – топ-турнир, но Лига ВТБ — тоже очень хороший чемпионат. Я знал, куда еду, ведь уже выступал здесь и раньше. Конкуренция и уровень соревнования очень высокие, много достойных баскетболистов. С нетерпением жду начала сезона, чтобы побеждать с УНИКСом и показать, на что я способен!
Под руководством Перасовича выступало множество известных игроков. Он и сам был отличным баскетболистом, поэтому знает игру изнутри, понимает её, что очень важно для любого тренера. Его знания будут полезными для меня и одноклубников, он подскажет нам, как оставаться эффективными в любой ситуации.
Почему я приехал в Россию? Потому что думаю только о спортивной составляющей. Я постоянно катаюсь по миру и что-то где-то происходит, это обычная ситуация. Тем более что в России я уже играл, прекрасно знаю, какие тут люди – они встречают тебя с распростёртыми объятиями», — приводит слова Рейнольдса официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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