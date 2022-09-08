Дэвид Уэст объяснил, почему Леброн Джеймс является величайшим игроком НБА

Известный игрок НБА Дэвид Уэст рассказал, почему лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является лучшим игроком в истории.

«Я бы сказал, что Леброн главный герой. Леброн Джеймс — величайший игрок всех времён. Какой у него уровень физики! Никогда не было такого игрока, с такими данными и мощью, не являющегося при этом большим. Мы никогда не видели такого физически внушительного парня, который не был бы большим человеком. Он слишком большой, сильный и быстрый для любой эпохи», — приводит слова Уэста Fadeaway World.

Напомним, Леброн Джеймс недавно продлил контракт с «Лейкерс» на два года. В прошлом сезоне он в среднем набирал 30,3 очка за игру, что является вторым результатом в его карьере и лучшим показателем в команде.

Леброн изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс: