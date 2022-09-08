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Тренер Турции раскритиковал организаторов Евробаскета за время начала матча с Францией

Тренер Турции раскритиковал организаторов Евробаскета за время начала матча с Францией
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Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман высказался по поводу времени, назначенного на матч его команды со сборной Франции в 1/8 финала чемпионата Европы — 2022. Игра состоится в Берлине и начнётся в 12:00 по местному времени.

«Начало игры с Францией в Берлине назначено на 12:00. Это очень неуважительно по отношению к нам. Цель состоит в том, чтобы не дать нашим болельщикам заполнить арену так рано. Однако я всё равно верю, что турецкие болельщики, живущие в Германии, пойдут на жертвы и заполнят трибуны флагами даже в такое неподходящее время начала матча.

Учитывая то, через что мы прошли во время турнира, и общее отношение к нам, я вижу скрытые мотивы, а не ошибки», – приводит слова Атамана Eurohoops.

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