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Богданович отреагировал на рекорд XXI века Дончича в Евробаскете

Богданович отреагировал на рекорд XXI века Дончича в Евробаскете
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Сербский защитник «Атланты Хоукс» Богдан Богданович разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на рекорд игрока сборной Словении Луки Дончича. Напомним, в матче 5-го тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу – 2022 со сборной Франции Лука установил рекорд по количеству набранных очков за один матч турнира.

«Вау, 47 очков», — написал Богданович, добавив к сообщению три смайла.

Напомним, Дончич установил рекорд XXI века по количеству очков в одном матче на чемпионатах Европы, набрав 47 баллов. Лучший результат в истории принадлежит бельгийцу Эдди Террасу, набравшему 63 очка в матче с национальной командой Албании на Евробаскете 1957 года.

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