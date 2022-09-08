Гомельский назвал топ-5 игроков Евробаскета-2022 на данный момент, не упомянув Дончича

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о пятёрке лучших игроков Евробаскета-2022 на данный момент.



«Василие Мицич, Эван Фурнье, Джеди Осман, Яннис Адетокунбо, Никола Йокич», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Напомним, чемпионат Европы по баскетболу – 2022 проходит с 1 по 18 сентября. Турнир проводятся на территории четырёх стран: Германии, Грузии, Чехии и Италии. За медали борются 24 сборные, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф попадут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи стадии плей-офф начнутся 10 сентября.



Ранее Гомельский высказался об историческом рекорде баскетболиста сборной Словении Луки Дончича.

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