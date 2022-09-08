«Зенит» проиграл «Бурсаспору» в товарищеском матче

В Анталье (Турция) завершился товарищеский матч, в ходе которого встречались «Зенит» из Санкт-Петербурга и турецкий «Бурсаспор». По его итогам победу со счётом 80:77 (24:20, 21:18, 18:22, 17:17) добыли баскетболисты турецкой команды.



Напомним, в серии матчей в Анталье участие также принимают другие российские клубы: ЦСКА, «Енисей», «Локомотив-Кубань» и «Парма-Пари». Товарищеские встречи проходят с 6 по 18 сентября.

Следующую встречу «Зенит» проведёт 11 сентября. Петербуржцы сыграют с действующим победителем Евролиги «Анадолу Эфес». Матч начнётся в 20:00 по московскому времени.

Напомним, вчера, 7 сентября, с «Анадолу Эфес» встречался ЦСКА и проиграл ему со счётом 76:77.