«Зенит» проиграл «Бурсаспору» в товарищеском матче
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В Анталье (Турция) завершился товарищеский матч, в ходе которого встречались «Зенит» из Санкт-Петербурга и турецкий «Бурсаспор». По его итогам победу со счётом 80:77 (24:20, 21:18, 18:22, 17:17) добыли баскетболисты турецкой команды.
Напомним, в серии матчей в Анталье участие также принимают другие российские клубы: ЦСКА, «Енисей», «Локомотив-Кубань» и «Парма-Пари». Товарищеские встречи проходят с 6 по 18 сентября.
Следующую встречу «Зенит» проведёт 11 сентября. Петербуржцы сыграют с действующим победителем Евролиги «Анадолу Эфес». Матч начнётся в 20:00 по московскому времени.
Напомним, вчера, 7 сентября, с «Анадолу Эфес» встречался ЦСКА и проиграл ему со счётом 76:77.
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