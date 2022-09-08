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Сборная Чехии обыграла Израиль и вышла в плей-офф Евробаскета-2022

Сборная Чехии обыграла Израиль и вышла в плей-офф Евробаскета-2022
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Сборная Чехии одержала победу в матче 5-го тура чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Израиля. Встреча прошла в Праге (Чехия) и завершилась со счётом 88:77 в пользу чешских баскетболистов.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Войтех Грубан, набравший 23 очка. Ещё 16 очков на свой счёт записал Ян Веселы. В составе сборной Израиля отличился форвард Ям Мадар, записавший на свой счёт 16 очков.

Сборная Чехии одержала вторую победу в пяти турах, Израиль проиграл третий матч из пяти на групповой стадии Евробаскета.

Благодаря этой победе сборная Чехии обеспечила себе место в плей-офф турнира — при равенстве очков со сборной Израиля сборная Чехии заняла четвёртое место в турнирной таблице по результату личных встреч.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

ЧЕ-2022 (м). Группа D. 5-й тур
08 сентября 2022, четверг. 18:30 МСК
Чехия
Окончен
88 : 77
Израиль
Чехия: Грубан - 25, Веселы - 16, Саторански - 14, Богачик - 8, Кизлинк - 8, Кржиж - 6, Балвин - 5, Ауда - 4, Петерка - 2, Йелинек, Крейчи, Сегнал
Израиль: Мадар - 16, Гинат - 15, Авдия - 12, Менко - 12, Пнини - 9, Соркин - 9, Леви - 4, Блатт, Залмансон, Зусман, Коэн, Мекель
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