Сборная Чехии обыграла Израиль и вышла в плей-офф Евробаскета-2022

Сборная Чехии одержала победу в матче 5-го тура чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Израиля. Встреча прошла в Праге (Чехия) и завершилась со счётом 88:77 в пользу чешских баскетболистов.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Войтех Грубан, набравший 23 очка. Ещё 16 очков на свой счёт записал Ян Веселы. В составе сборной Израиля отличился форвард Ям Мадар, записавший на свой счёт 16 очков.
Сборная Чехии одержала вторую победу в пяти турах, Израиль проиграл третий матч из пяти на групповой стадии Евробаскета.
Благодаря этой победе сборная Чехии обеспечила себе место в плей-офф турнира — при равенстве очков со сборной Израиля сборная Чехии заняла четвёртое место в турнирной таблице по результату личных встреч.
Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.
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