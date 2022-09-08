Итудис рассказал о состоянии Адетокунбо, подвернувшего ногу

Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис высказался о травме, которую получил лидер его команды Яннис Адетокунбо. Напомним, во время матча со сборной Эстонии греческий форвард столкнулся с соперником Керром Крийсой, в результате чего подвернул ногу и был заменён. При этом Адетокунбо получил фол в нападении.



«Ему наложили лёд. Сейчас он восстанавливается. Обычно это происходит за закрытыми дверьми, но сегодня всё было публично. Однако всё хорошо. Хорошо, что в нашем распоряжении есть Костас Адетокунбо, который хорошо вошёл в игру», — приводит слова Итудиса Eurohoops.

Сборная Греции победила эстонцев со счётом 90:69 и заняла первое место в группе. Матчи стадии плей-офф начнутся 10 сентября.