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Гомельский объяснил, почему не включил Дончича в топ-5 игроков Евробаскета

Гомельский объяснил, почему не включил Дончича в топ-5 игроков Евробаскета
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Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский объяснил, почему не включил разыгрывающего сборной Словении Луку Дончича в список пяти лучших игроков Евробаскета-2022 на данный момент.

«Я прекрасно понимаю, что Дончич – суперклассный игрок, потрясающий баскетболист и так далее. Но ведь меня просили назвать мою пятёрку. В нее Дончич не прошёл», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

Напомним, Гомельский в свой топ-5 включил Василие Мицича, Эвана Фурнье, Джеди Османа, Янниса Адетокунбо и Николу Йокича.

Напомним, чемпионат Европы по баскетболу – 2022 проходит с 1 по 18 сентября. Турнир проводится на территории четырёх стран: Германии, Грузии, Чехии и Италии. За медали борются 24 сборные, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф попадут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи стадии плей-офф начнутся 10 сентября.

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