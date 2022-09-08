Гомельский объяснил, почему не включил Дончича в топ-5 игроков Евробаскета

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский объяснил, почему не включил разыгрывающего сборной Словении Луку Дончича в список пяти лучших игроков Евробаскета-2022 на данный момент.
«Я прекрасно понимаю, что Дончич – суперклассный игрок, потрясающий баскетболист и так далее. Но ведь меня просили назвать мою пятёрку. В нее Дончич не прошёл», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.
Напомним, Гомельский в свой топ-5 включил Василие Мицича, Эвана Фурнье, Джеди Османа, Янниса Адетокунбо и Николу Йокича.
Напомним, чемпионат Европы по баскетболу – 2022 проходит с 1 по 18 сентября. Турнир проводится на территории четырёх стран: Германии, Грузии, Чехии и Италии. За медали борются 24 сборные, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф попадут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи стадии плей-офф начнутся 10 сентября.
- 9 сентября 2022
-
09:23
-
03:06
-
00:59
-
00:46
-
00:45
-
00:12
-
00:07
- 8 сентября 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:48
-
23:46
-
23:36
-
22:50
-
22:25
-
21:07
-
20:43
-
20:37
-
20:26
-
20:20
-
20:18
-
20:07
-
20:05
-
19:59
-
19:45
-
19:45
-
19:11
-
18:27
-
18:14
-
18:12
-
17:49
-
17:18
-
16:57
-
16:46
-
16:27
-
16:00