Сборная Сербии обыграла Польшу на Евробаскете-2022, Никола Йокич набрал 19 очков
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Сборная Сербии одержала победу в матче 5-го тура чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Польши. Встреча прошла в Праге (Чехия) и завершилась со счётом 96:69 в пользу сербских баскетболистов.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал форвард Никола Йокич, набравший 19 очков. Ещё 16 очков на свой счёт записал сербский центровой Никола Милутинов. В составе сборной Польши отличился защитник Михал Михалак, записавший на свой счёт 17 очков.
Сборная Сербии одержала пятую победу в пяти турах, Польша потерпела второе поражение в пяти встречах на групповой стадии Евробаскета.
Обе команды досрочно обеспечили себе место в плей-офф чемпионата Европы по баскетболу 2022 года.
ЧЕ-2022 (м). Группа D. 5-й тур
08 сентября 2022, четверг. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
96 : 69
Польша
Сербия: Йокич - 19, Милутинов - 16, Гудурич - 15, Мицич - 12, Калинич - 11, Давидовац - 10, Ярамаз - 6, Лучич - 4, Ягодич-Куриджа - 3, Маринкович, Ристич
Польша: Михалак - 17, Коленда - 10, Соколовски - 9, Понитка - 7, Бальцеровски - 6, Зысковски - 6, Цель - 5, Олейничак - 4, Слотер - 3, Гарбач - 2, Дзева, Шенк
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