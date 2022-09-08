Сборная Сербии обыграла Польшу на Евробаскете-2022, Никола Йокич набрал 19 очков

Сборная Сербии одержала победу в матче 5-го тура чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Польши. Встреча прошла в Праге (Чехия) и завершилась со счётом 96:69 в пользу сербских баскетболистов.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал форвард Никола Йокич, набравший 19 очков. Ещё 16 очков на свой счёт записал сербский центровой Никола Милутинов. В составе сборной Польши отличился защитник Михал Михалак, записавший на свой счёт 17 очков.



Сборная Сербии одержала пятую победу в пяти турах, Польша потерпела второе поражение в пяти встречах на групповой стадии Евробаскета.



Обе команды досрочно обеспечили себе место в плей-офф чемпионата Европы по баскетболу 2022 года.