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Винс Картер назвал лучшего европейского баскетболиста

Винс Картер назвал лучшего европейского баскетболиста
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Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Винс Картер поделился мнением о лучшем европейском баскетболисте.

«Это непросто. Многие говорят, что Яннис лучший. Много разговоров и о Луке. Но я считаю, что это выглядит странно. Как вообще можно сейчас не замечать действующего MVP? Йокич — суперзвезда, но не кричит об этом. Зато его игра говорит сама за себя», — сказал Картер на канале NBA on ESPN в YouTube.

Напомним, в минувшем сезоне НБА Йокич стал первым игроком в истории НБА, который набрал минимум 2000 очков, 1000 подборов и 500 передач за один сезон.

Ранее Йокича в топ-5 лучших игроков чемпионата Европы – 2022 на данный момент включил известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский.

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