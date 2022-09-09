Винс Картер назвал лучшего европейского баскетболиста
Поделиться
Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Винс Картер поделился мнением о лучшем европейском баскетболисте.
«Это непросто. Многие говорят, что Яннис лучший. Много разговоров и о Луке. Но я считаю, что это выглядит странно. Как вообще можно сейчас не замечать действующего MVP? Йокич — суперзвезда, но не кричит об этом. Зато его игра говорит сама за себя», — сказал Картер на канале NBA on ESPN в YouTube.
Напомним, в минувшем сезоне НБА Йокич стал первым игроком в истории НБА, который набрал минимум 2000 очков, 1000 подборов и 500 передач за один сезон.
Ранее Йокича в топ-5 лучших игроков чемпионата Европы – 2022 на данный момент включил известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский.
Комментарии
- 9 сентября 2022
-
09:23
-
03:06
-
00:59
-
00:46
-
00:45
-
00:12
-
00:07
- 8 сентября 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:48
-
23:46
-
23:36
-
22:50
-
22:25
-
21:07
-
20:43
-
20:37
-
20:26
-
20:20
-
20:18
-
20:07
-
20:05
-
19:59
-
19:45
-
19:45
-
19:11
-
18:27
-
18:14
-
18:12
-
17:49
-
17:18
-
16:57
-
16:46
-
16:27
-
16:00
Партнерский контент