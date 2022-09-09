Стефен Карри рассказал, какой из четырёх чемпионских титулов в НБА для него самый ценный

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал, что из четырёх выигранных титулов самым ценным для него является тот, что был завоёван в 2022 году.

«Те необузданные эмоции, которые я проявил после шестого матча финальной серии, как бы сигнализировали о том, как много это значило для меня, как много это значило для нашей команды.

Что касается первого титула, то тогда толком ничего понятно и не было, пока наконец не пришла победа и не началось празднование. Следующие два были своего рода проверкой, попыткой остаться чемпионами. Но этот титул, без сомнения, самый особенный. Ценнее ли последний титул или два титула, выигранных с Дюрантом? Нет-нет, мне нужен именно этот», — сказал Карри в интервью на канале Sports Illustrated в YouTube.

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