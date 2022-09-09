Шакил О'Нил: у Стефена Карри своя категория

Легендарный центровой Шакил О'Нил объяснил, почему он считает разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри уникальным баскетболистом.



«Нет никого похожего на него. Люди помнят меня, потому что таких, как я, больше не было. Майкл Джордан, Коби Брайант, Леброн Джеймс — нет больше никого похожего на них. У него собственная категория — он лучший снайпер в истории. Причём он не один из лучших, а лучший. Не Рэй Аллен или Реджи Миллер, а именно он. У меня тоже есть своя категория, но стоит упомянуть ещё одно имя. Уилт Чемберлен и Шакил О’Нил, самые доминирующие игроки в истории. Пусть так, я не против. Но Карри точно единственный в своей категории. Если же говорить о величайшем игроке в истории, то в этой категории есть десяток человек», — приводит слова О'Нила Uproxx.



В минувшем сезоне Карри в составе «Голден Стэйт Уорриорз» четвёртый раз в карьере стал чемпионом НБА и впервые был признан самым ценным игроком финальной серии.