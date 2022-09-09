Бриттни Грайнер могут обменять на осужденного в США Александра Винника

Россиянин Александр Винник, который был осуждён в США за незаконные операции в сфере криптовалют, может стать частью сделки между США и России по обмену заключёнными, сообщает Marca. Россиянина могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая отбывает наказание в России за контрабанду наркотиков.
По данным источника, адвокат Винника поручил российским властям начать переговоры с США об обмене заключенными. Виннику грозит максимальное наказание в виде 55 лет лишения свободы. Ранее он был осуждён на пять лет.
Напомним, Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.
Баскетболистка была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также Грайнер была оштрафована на 1 млн рублей.
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