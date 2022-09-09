Итудис: для Греции игра с Чехией — словно финал

Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Евробаскета-2022 с национальной командой Чехии.
Стоит отметить, что в 2021 году чехи обыграли греков и не пустили их на Олимпиаду в Токио, а в 2019 опередили в группе на чемпионате мира.
«Я не тот, кто должен вспоминать неудачи команды. Что бы ни было в прошлом, это остаётся там же. СМИ могут делать выводы, сравнивать, но мы уважаем соперника. У Чехии есть несколько игроков уровня Евролиги и НБА. Игра с ними для нас словно финал. Будем стараться предельно усложнить жизнь Чехии. У них та же тактика, тот же тренер. Будет сложно.
Главное, чтобы мои игроки были здоровы и я мог выбирать состав на матч. У всех есть своя роль на турнире, где нужно провести пять матчей за неделю», — приводит слова Итудиса Basket News.
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