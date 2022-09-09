Центровой ЦСКА Никола Милутинов дебютировал на Евробаскете-2022

Центровой московского ЦСКА и сборной Сербии Никола Милутинов сыграл в своём первом матче на чемпионате Европы 2022 года.



Баскетболист провёл 20 минут на площадке в матче пятого тура группового этапа Евробаскета-2022 со сборной Польши, завершившийся победой сербов со счётом 99:69. Сам Милутинов отметился 16 набранными очками, совершил 3 подбора и отдал 1 результативную передачу.



Стоит отметить, что в первых четырёх матчах Никола Милутинов участия не принимал, так как подхватил вирус.



Сборная Сербии завершила групповой этап чемпионата Европы на первом месте в своей группе, одержав пять побед в пяти матчах. В плей-офф сербам предстоит сыграть с национальной командой Италии. Матч состоится 11 сентября.

Новость по теме Сборная Сербии обыграла Польшу на Евробаскете-2022, Никола Йокич набрал 19 очков