Стив Керр: у «Уорриорз» не будет проблем с мотивацией после чемпионства
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр заверил, что у его команды не возникнет проблем с мотивацией после завоевания чемпионского титула в прошлом сезоне.
«У нас не будет проблем в вопросах мотивации. Я не думаю, что мы выгорели после победы. Напротив, я считаю, что все воодушевлены и взволнованы. Все ребята в команде будут готовы вновь взяться за дело, хорошо поработать и попытаться повторить это. Недавно мы переписывались с Клэем Томпсоном, и он рассказал, что очень ждёт начала тренировочных сборов. Я ожидаю от него более стабильных выступлений в новом сезоне», — приводит слова Керра 957thegame.
В минувшем сезоне «Голден Стэйт Уорриорз» стали чемпионами НБА, обыграв в финальной серии «Бостон Селтикс» со счётом 4-2.
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