Okko покажет баскетбольный Кубок Хайретдинова

9 сентября 2022 года. Okko покажет предсезонный Кубок Хайретдинова, который пройдёт в Нижнем Новгороде 10 и 11 сентября. Во втором ежегодном турнире, посвящённом основателю БК «Нижний Новгород» Александру Хайретдинову, сыграют четыре команды из Единой Лиги ВТБ – «Пари Нижний Новгород», УНИКС, «Самара» и «Минск».



Турнир будет доступен всем зарегистрированным пользователям Okko без дополнительной платы. 10 сентября в 15:00 по московскому времени Okko покажет матч УНИКС – «Самара», а в 18:00 – игру «Пари Нижний Новгород» – «Минск». Матчи за третье и первое место пройдут 11 сентября в 15:00 и 18:00 соответственно.



Олег Манжа, генеральный директор Okko Спорт:



«Баскетбольный сезон начался в Okko рано благодаря великолепной подборке товарищеских матчей ключевых российских клубов. 10 и 11 сентября наше предложение расширится за счёт Кубка Хайретдинова и игр ещё четырёх команд, выступающих в Единой Лиге ВТБ. Болельщики традиционно могут посмотреть матчи любимых клубов бесплатно, просто зарегистрировавшись в Okko»