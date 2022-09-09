Американский журналист предложил НБА субсидировать игроков, чтобы они не уезжали в Россию

Известный американский журналист и спортивный обозреватель Дэйв Зирин призвал НБА субсидировать игроков, чтобы они не уезжали в Россию. Такое мнение он выразил на фоне ареста баскетболистки Бриттни Грайнер, которая отбывает в России наказание за контрабанду наркотиков.
«Мы должны активизировать наши усилия по освобождению Грайнер. Сообщалось, что до 30 американских игроков отправятся в Россию играть в межсезонье WNBA. Во многом это связано со слабой структурой заработной платы в нашей лиге, но эти игроки станут заложниками совсем в другой России, чем та, с которой они были знакомы год назад. Будем молиться, чтобы они справились, особенно учитывая ограничения на свободу слова и возможность тюремного заключения.
Понятно, что баскетболистки должны зарабатывать деньги и содержать свои семьи. Но бойкот России со стороны игроков кажется более чем уместным. Женские лиги в России популярны именно благодаря талантам из США. Возможно, НБА следует субсидировать игроков, чтобы они не уезжали в Россию», — написад Зирин в статье для The Nation.
Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора.
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