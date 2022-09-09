Журналист The Nation: если бы на месте Грайнер был Брэди, люди бы призвали спецназ

Известный американский журналист и спортивный обозреватель Дэйв Зирин заявил, что если бы в России при схожих обстоятельствах был арестован звезда американского футбола Том Брэди, а не баскетболистка Бриттни Грайнер, то общественность бы проявила большую активность и «призвала бы спецназ обеспечить его освобождение».



«Трамп как-то решил, что американка, которой грозит отбывать девять лет в российской тюрьме, не такая уж большая проблема, что Грайнер сама виновата и заслуживает своей участи. Это шокирует. Если бы Том Брэди был арестован при таких же обстоятельствах, эти же люди призывали бы спецназ обеспечить его освобождение.

К большой чести WNBA они не призывают к радикальным мерам во имя баскетболистки, а вместо этого оказывают давление на Байдена, чтобы он смог организовать её обмен на кого-то из заключённых. Тем не менее в широкой культуре мы нормализуем то, что случилось с Грайнер. Это катастрофично не только для неё, но и для членов её семьи и всех, кто её поддерживает. Это дегуманизирует всех нас», — написал Зирин в статье для The Nation.

Напомним, Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также её оштрафовали на 1 млн рублей.

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