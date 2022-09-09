«Что с этим Евробаскетом?» Главный тренер сборной Турции раскритиковал организацию турнира

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман раскритиковал организаторов чемпионата Европы по баскетболу 2022 года.



«Мне очень многое не нравится. Мы летели из Грузии пять часов. После этого на протяжении двух часов мы ждали багаж, потому что наш выезд был не из Шенгенской зоны.



В итоге мы приехали в Берлин только в 18:00 и из-за этого пропустили официальную тренировку, которую собирались провести. Завтра в 12:00 у нас игра. В 10:30 мы должны быть здесь. Что с этим Евробаскетом? Ради этого мы работали всё лето?



Дайте нам ещё один день. Давайте сделаем два матча в день в обычное время. Да, может быть, Франция находится в таких же условиях. Но играть утром непросто. 12:00 — это утро. Однако они играли групповой этап в Германии и прилетели сюда за 40 минут. Им гораздо удобнее», — приводит слова Эргина Атамана BasketNews.