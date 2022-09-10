ЦСКА и «Тофаш» сыграли вничью. Командам не хватило времени на третий овертайм

Сегодня, 9 сентября, состоялся товарищеский матч, в котором встречались московский ЦСКА и турецкий баскетбольный клуб «Тофаш».
Встреча закончилась необычным для баскетбола образом — ничейным исходом со счётом 99:99. Команды не смогли выявить победителя по итогам основного времени матча, первый и второй овертаймы также завершились вничью. После этого участники матча согласились на ничью – у площадки своей очереди очень ждала следующая пара соперников.
Самым результативным игроком матча в составе армейцев стал французский новичок клуба Ливио Жан-Шарль, набравший 20 очков и совершивший девять подборов. 16 очков и шесть подборов на свой счёт записал Антон Астапкович, также перешедший в стан армейцев в нынешнее межсезонье. 15 очков и семь передач оформил американец Каспер Уэйр.
«У нашего соперника были крепкие и сильные «большие», потому борьба под щитами для нас была проблемой. Но в итоге команда проявила характер, приложила дополнительные усилия, сумела сократить большое отставание и довела игру до того момента, когда у нас были шансы на победу. После двух овертаймов мы, тренеры, решили не продолжать встречу, потому что на данном этапе предсезонки рано так нагружать команды, это может привести к травмам. В любом случае игра была очень полезной для нашей подготовки, этот опыт обязательно поможет нам в сезоне», — цитирует главного тренера ЦСКА Эмиля Райковича официальный сайт ЦСКА.
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