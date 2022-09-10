НБА ожидает повышения потолка зарплат в сезоне-2023/2024

Национальная баскетбольная ассоциация уведомила команды лиги о повышении потолка зарплат и порога налога на роскошь начиная с сезона-2023/2024. Об этом сообщает ESPN.
Согласно прогнозам, потолок заработной платы поднимется до отметки $ 134 млн, а порог налога на роскошь — до $ 162 млн. Оба этих показателя станут рекордными для НБА и превосходят предыдущие прогнозы, сделанные в начале лета. По сравнению с предстоящим сезоном показатели вырастут на 8,4% и 7,8%.
На сезон-2022/2023 потолок зарплат составляет $ 123,655 млн, порог налога на роскошь — $ 150,267 млн.
Стоит отметить, что руководители клубов НБА критиковали подобную систему. В частности, владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб в межсезонье был оштрафован на $ 500 тыс. за публичную критику этого соглашения.
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