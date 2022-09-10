Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА ожидает повышения потолка зарплат в сезоне-2023/2024

НБА ожидает повышения потолка зарплат в сезоне-2023/2024
Комментарии

Национальная баскетбольная ассоциация уведомила команды лиги о повышении потолка зарплат и порога налога на роскошь начиная с сезона-2023/2024. Об этом сообщает ESPN.

Согласно прогнозам, потолок заработной платы поднимется до отметки $ 134 млн, а порог налога на роскошь — до $ 162 млн. Оба этих показателя станут рекордными для НБА и превосходят предыдущие прогнозы, сделанные в начале лета. По сравнению с предстоящим сезоном показатели вырастут на 8,4% и 7,8%.

На сезон-2022/2023 потолок зарплат составляет $ 123,655 млн, порог налога на роскошь — $ 150,267 млн.

Стоит отметить, что руководители клубов НБА критиковали подобную систему. В частности, владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб в межсезонье был оштрафован на $ 500 тыс. за публичную критику этого соглашения.

Новость по теме
Американский журналист предложил НБА субсидировать игроков, чтобы они не уезжали в Россию
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022