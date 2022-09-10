НБА проведёт мини-турнир по ходу сезона-2023/2024

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях раскрыл подробности о мини-турнире, который Национальная баскетбольная ассоциация планирует включить в календарь сезона-2023/2024.



Турнир начнётся в ноябре. Команды проведут между собой кубковые матчи, в ходе определят восьмёрку сильнейших клубов, которые продолжат выступление в турнире уже в декабре. При этом остальные 22 клуба НБА будут играть матчи регулярного чемпионата, а восемь команд в мини-турнире определят финалистов.



Все кубковые матчи будут учитываться в стандартном расписании сезона регулярного чемпионата, которое включает в себя 82 матча. Исключение составят клубы, которые пробьются в финал мини-турнира, — у них будет 83 игры.



На данный момент не уточняется информация о денежном вознаграждении, но ранее сообщалось, что каждый игрок команды-победительницы может получить по $ 1 млн.

Новость по теме НБА ожидает повышения потолка зарплат в сезоне-2023/2024