Сборной Словении не предоставили раздевалку на Евробаскете

Сборная Словении столкнулась с организационными проблемами в преддверии матча плей-офф чемпионата Европы с национальной командой Бельгии.



Словенские баскетболисты приехали к арене в Берлине, где должен состояться матч 1/8 финала, но обнаружили, что им не предоставлена раздевалка, сообщает Gazzetta.gr. В течение 15 минут игроки наблюдали через окно за тренировкой сборной Франции, после чего пошли переодеваться прямо на площадке и начали свою тренировку.

Лука Дончич наблюдает за тренировкой сборной Франции Фото: Marius Milašius

Стоит отметить, что это не первый курьёзный случай, связанный со словенцами. На первый матч группового этапа команда была вынуждена добираться на такси, так как водитель автобуса находился в состоянии алкогольного опьянения.



В рамках 1/8 финала Евробаскета-2022 Словения сыграет со сборной Бельгии. В случае победы словенцы попадут на победителя матча Украина — Польша.