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Виртуальная сборная США — лидер Евробаскета по результативности

Виртуальная сборная США — лидер Евробаскета по результативности
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По итогам группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин — 2022 наибольшее количество очков в сумме набрали американские игроки, которые были натурализованы европейскими сборными и по разным причинам выступают не за свою национальную команду. Об этом сообщает издание Sportske Novosti.

Американцы набрали в сумме 656 очков, на втором месте расположились сербские игроки (484), следом идут словенцы (464), немцы (456) и литовцы (439).

При этом лучшую результативность среди американских игроков показали представитель сборной Грузии Таддус Макфадден и Джон Роберсон из Боснии и Герцеговины, каждый из которых сумел набрать по 75 очков.

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