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Кармело Энтони и рэпер Дрейк сразились в конкурсе трёхочковых бросков. Видео

Кармело Энтони и рэпер Дрейк сразились в конкурсе трёхочковых бросков. Видео
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Популярный канадский рэпер Дрейк и легендарный форвард Кармело Энтони, на данный момент пребывающий в статусе свободного агента, в рамках церемонии вручения наград в штаб-квартире компании Nike выявили сильнейшего в конкурсе трёхочковых бросков.

Более метким ожидаемо стал Кармело. Отметим, что на церемонии также присутствовал баскетболист Расселл Уэстбрук, который с улыбкой наблюдал за происходящим.

Напомним, минувший сезон Кармело Энтони провёл в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Калифорнийцы не смогли пробиться в плей-офф НБА, заняв 11-е место в Западной конференции регулярного чемпионата. Сам Энтони в среднем за игру набирал 13,3 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал одну результативную передачу.

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