Франция стала первым участником 1/4 финала Евробаскета-2022, обыграв Турцию в овертайме

В Берлине завершился первый матч стадии плей-офф чемпионата Европы по баскетболу между национальными командами Турции и Франции. Встреча закончилась победой французов в овертайме со счётом 87:86.
Стоит отметить, что на последних секундах четвёртой четверти Руди Гобер спас команду от поражения и перевёл матч в овертайм.
Самым результативным игроком матча стал защитник турецкой сборной Буграхан Тунджер, записавший на свой счёт 22 очка. В составе сборной Франции больше всех очков набрал Руди Гобер, оформивший дабл-дабл — 20 очков и 17 подборов. Его партнёр по команде Томас Эртель набрал 13 очков.
Таким образом, сборная Франции стала первым четвертьфиналистом Евробаскета-2022. В следующем круге ей предстоит сыграть с победителем пары Сербия — Италия, которые сыграют между собой 11 сентября.
Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.
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