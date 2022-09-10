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Франция стала первым участником 1/4 финала Евробаскета-2022, обыграв Турцию в овертайме

Франция стала первым участником 1/4 финала Евробаскета-2022, обыграв Турцию в овертайме
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В Берлине завершился первый матч стадии плей-офф чемпионата Европы по баскетболу между национальными командами Турции и Франции. Встреча закончилась победой французов в овертайме со счётом 87:86.

Стоит отметить, что на последних секундах четвёртой четверти Руди Гобер спас команду от поражения и перевёл матч в овертайм.

Самым результативным игроком матча стал защитник турецкой сборной Буграхан Тунджер, записавший на свой счёт 22 очка. В составе сборной Франции больше всех очков набрал Руди Гобер, оформивший дабл-дабл — 20 очков и 17 подборов. Его партнёр по команде Томас Эртель набрал 13 очков.

Таким образом, сборная Франции стала первым четвертьфиналистом Евробаскета-2022. В следующем круге ей предстоит сыграть с победителем пары Сербия — Италия, которые сыграют между собой 11 сентября.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

ЧЕ-2022 (м). 1/8 финала
10 сентября 2022, суббота. 13:00 МСК
Турция
Окончен
86 : 87
ОТ
Франция
Турция: Тунджер - 22, Коркмаз - 18, Шанлы - 12, Осман - 11, Хазер - 8, Шенгюн - 8, Османи - 7, Битим, Кабаджа, Махмутоглу, Сайбир
Франция: Гобер - 20, Фурнье - 13, Эртель - 13, Луваву-Кабарро - 9, М'Байе - 9, Ябуселе - 9, Пуарье - 6, Фалль - 4, Альбиси - 2, Тарпей - 2, Маледон, Окобо
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