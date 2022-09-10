Франция стала первым участником 1/4 финала Евробаскета-2022, обыграв Турцию в овертайме

В Берлине завершился первый матч стадии плей-офф чемпионата Европы по баскетболу между национальными командами Турции и Франции. Встреча закончилась победой французов в овертайме со счётом 87:86.



Стоит отметить, что на последних секундах четвёртой четверти Руди Гобер спас команду от поражения и перевёл матч в овертайм.



Самым результативным игроком матча стал защитник турецкой сборной Буграхан Тунджер, записавший на свой счёт 22 очка. В составе сборной Франции больше всех очков набрал Руди Гобер, оформивший дабл-дабл — 20 очков и 17 подборов. Его партнёр по команде Томас Эртель набрал 13 очков.



Таким образом, сборная Франции стала первым четвертьфиналистом Евробаскета-2022. В следующем круге ей предстоит сыграть с победителем пары Сербия — Италия, которые сыграют между собой 11 сентября.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.