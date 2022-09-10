Главный тренер Турции: по эмоциям это худшее поражение в карьере

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман высказался о поражении в плей-офф чемпионата мира от национальной команды Франции.



В рамках 1/8 финала Турция уступила сборной Франции со счётом 86:87 в овертайме. При этом французы сначала спаслись от поражения за три секунды до конца основного времени, а затем дожали своего соперника в овертайме.



«Знаю, что вы, журналисты, любите делать свою работу, но сейчас мне сложно что-то сказать по игре. Я не хочу ничего комментировать. Вероятно, это худшее по эмоциям поражение в моей тренерской карьере. Поздравляю Францию и желаю ей удачи в четвертьфинале», — сказал Атаман на пресс-конференции.



В 1/4 финала сборная Франции сыграет с победителем пары Сербия — Италия.

Новость по теме Гобер спас Францию от вылета с ЧЕ, забив сверху за три секунды до конца основного времени