Главный тренер Турции: по эмоциям это худшее поражение в карьере
Поделиться
Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман высказался о поражении в плей-офф чемпионата мира от национальной команды Франции.
В рамках 1/8 финала Турция уступила сборной Франции со счётом 86:87 в овертайме. При этом французы сначала спаслись от поражения за три секунды до конца основного времени, а затем дожали своего соперника в овертайме.
«Знаю, что вы, журналисты, любите делать свою работу, но сейчас мне сложно что-то сказать по игре. Я не хочу ничего комментировать. Вероятно, это худшее по эмоциям поражение в моей тренерской карьере. Поздравляю Францию и желаю ей удачи в четвертьфинале», — сказал Атаман на пресс-конференции.
В 1/4 финала сборная Франции сыграет с победителем пары Сербия — Италия.
Новость по темеГобер спас Францию от вылета с ЧЕ, забив сверху за три секунды до конца основного времени
Комментарии
- 10 сентября 2022
-
20:52
-
19:46
-
19:42
-
19:24
-
18:42
-
18:25
-
18:01
-
17:39
-
17:27
-
16:51
-
16:48
-
16:03
-
15:34
-
15:05
-
13:54
-
13:47
-
13:01
-
12:23
-
11:56
-
11:47
-
10:54
-
09:45
-
09:34
-
00:58
- 9 сентября 2022
-
23:44
-
22:58
-
21:55
-
20:11
-
20:00
-
19:39
-
19:21
-
19:00
-
17:59
-
17:44
-
17:14
Партнерский контент