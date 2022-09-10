Руди Гобер: я думал, что всё кончено

Центровой сборной Франции по баскетболу Руди Гобер прокомментировал победу своей команды над сборной Турции в 1/8 финала Евробаскета-2022.
«Когда я увидел, что Фурнье выходит на позицию, я подумал, что либо он забьёт, либо я получу подбор. И когда я увидел, что времени почти не осталось, я приготовился к концовке. Я знал, что они совершат ошибку. Нам нужна была сильная концовка.
Я думал, что всё кончено. Нам дали шанс, но мы промахнулись штрафными бросками. Пришлось брать то, что мы могли взять. Мы боролись до конца, смогли перехватить мяч и найти продолжение. Мы не для того так много работали, чтобы вылететь в 1/8 финала», — приводит слова Руди Гобера Sports Orange.
Сборная Франции одержала победу над Турцией со счётом 87:86. Команды не выявили сильнейшего по итогам основного времени, а в овертайме лучшими оказались французы. Таким образом, сборная Франции стала первым четвертьфиналистом Евробаскета-2022. В следующем круге ей предстоит сыграть с победителем пары Сербия — Италия, которые встретятся 11 сентября.
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