Главный тренер сборной Франции — о матче с Турцией: это самый безумный сценарий

Главный тренер сборной Франции Венсан Колле прокомментировал итоги победного матча со сборной Турции в 1/8 финала Евробаскета-2022. Встреча завершилась победой французов в овертайме со счётом 87:86.



«Наверное, это самый безумный сценарий, который я когда-либо испытывал с синими. Но это баскетбол. Мы такое видим не в первый и не в последний раз. Турция вполне может быть разочарована тем, как они проиграли. У них был шанс перед завершением основного времени, когда они промазали дважды и потеряли мяч. Мы боролись до конца, пытаясь выжить.



Мы упустили свой шанс увеличить отрыв в первой четверти, в итоге они смогли вернуться, успешно исполнить три трёхочковых броска до возвращения в раздевалку. В третьей четверти у нас снова проявились недостатки в атаке. У нас было мало времени. И наша основная проблема — промахи. Даже когда мы были лучшей версией себя в концовке, Турция выполняла сложные броски. Это баскетбол. Концовка стала чудом, даже с учётом неудачных бросков Руди монета в овертайме могла упасть на другую сторону», — приводит слова Венсана Колле L'Equipe.