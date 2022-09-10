Главный тренер сборной Франции — о матче с Турцией: это самый безумный сценарий

Главный тренер сборной Франции Венсан Колле прокомментировал итоги победного матча со сборной Турции в 1/8 финала Евробаскета-2022. Встреча завершилась победой французов в овертайме со счётом 87:86.
«Наверное, это самый безумный сценарий, который я когда-либо испытывал с синими. Но это баскетбол. Мы такое видим не в первый и не в последний раз. Турция вполне может быть разочарована тем, как они проиграли. У них был шанс перед завершением основного времени, когда они промазали дважды и потеряли мяч. Мы боролись до конца, пытаясь выжить.
Мы упустили свой шанс увеличить отрыв в первой четверти, в итоге они смогли вернуться, успешно исполнить три трёхочковых броска до возвращения в раздевалку. В третьей четверти у нас снова проявились недостатки в атаке. У нас было мало времени. И наша основная проблема — промахи. Даже когда мы были лучшей версией себя в концовке, Турция выполняла сложные броски. Это баскетбол. Концовка стала чудом, даже с учётом неудачных бросков Руди монета в овертайме могла упасть на другую сторону», — приводит слова Венсана Колле L'Equipe.
- 10 сентября 2022
-
20:52
-
19:46
-
19:42
-
19:24
-
18:42
-
18:25
-
18:01
-
17:39
-
17:27
-
16:51
-
16:48
-
16:03
-
15:34
-
15:05
-
13:54
-
13:47
-
13:01
-
12:23
-
11:56
-
11:47
-
10:54
-
09:45
-
09:34
-
00:58
- 9 сентября 2022
-
23:44
-
22:58
-
21:55
-
20:11
-
20:00
-
19:39
-
19:21
-
19:00
-
17:59
-
17:44
-
17:14