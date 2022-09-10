Германия вышла в 1/4 финала Евробаскета-2022, обыграв Черногорию

Сборная Германии одержала победу в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Черногории. Встреча прошла в Берлине (Германия) и завершилась со счётом 85:79 в пользу немецких баскетболистов.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Деннис Шрёдер, набравший 22 очка. Ещё по 14 очков на свой счёт записали Франц Вагнер и Маодо Ло. В составе сборной Черногории отличился разыгрывающий Кендрик Перри, записавший на свой счёт 25 очков. 22 очка в составе черногорцев набрал Боян Дублевич.



Сборная Германии оформила выход в четвертьфинал Евробаскета, где встретится с победителем пары Греция — Чехия.



Ранее в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу 2022 года вышли сборные Словении и Франции.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.