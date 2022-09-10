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Германия вышла в 1/4 финала Евробаскета-2022, обыграв Черногорию

Германия вышла в 1/4 финала Евробаскета-2022, обыграв Черногорию
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Сборная Германии одержала победу в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Черногории. Встреча прошла в Берлине (Германия) и завершилась со счётом 85:79 в пользу немецких баскетболистов.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Деннис Шрёдер, набравший 22 очка. Ещё по 14 очков на свой счёт записали Франц Вагнер и Маодо Ло. В составе сборной Черногории отличился разыгрывающий Кендрик Перри, записавший на свой счёт 25 очков. 22 очка в составе черногорцев набрал Боян Дублевич.

Сборная Германии оформила выход в четвертьфинал Евробаскета, где встретится с победителем пары Греция — Чехия.

Ранее в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу 2022 года вышли сборные Словении и Франции.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

ЧЕ-2022 (м). 1/8 финала
10 сентября 2022, суббота. 19:00 МСК
Германия
Окончен
85 : 79
Черногория
Германия: Шрёдер - 22, Вагнер - 14, Ло - 14, Обст - 9, Тайс - 9, Тиман - 9, Вольфарт-Боттерман - 4, Гиффей - 2, Фойгтман - 2, Зенгфельдер, Холлац
Черногория: Перри - 25, Дублевич - 22, Симонович - 13, Михайлович - 12, Дробняк - 5, Радончич - 2, Вучелич, Илич, Николич, Павличевич, Попович, Радович
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