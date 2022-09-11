«Никогда не приму». Америка 50 лет отвергает медали из-за скандального поражения от СССР

Бывший американский баскетболист Эдвард Рэтлефф поделился воспоминаниями о скандальном поражении от сборной СССР в финале Олимпийских игр-1972 со счётом 50:51.



«Чиновники из Олимпийского комитета сказали, что для получения медалей все должны принять результат. Но я знаю, что никогда это не приму. Кенни Дэвис, наш капитан, даже в своём завещании написал, чтобы никто в его семье не принимал медали.



Я всем людям говорю одно: «мама в детстве научила не брать то, что мне не принадлежит». Эта серебряная медаль не принадлежит мне, поэтому я не могу её взять», — приводит слова баскетболиста OCRegister.



Напомним, американцы вели в финальном матче со счётом 50:49 за три секунды до конца, но сборная СССР в оставшееся время вырвала победу и стала олимпийскими чемпионами.

Скандальная победа сборной СССР над США на Олимпиаде-1972: