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Американский баскетболист рассказал об атаке террористов на Олимпийских играх – 1972

Американский баскетболист рассказал об атаке террористов на Олимпийских играх – 1972
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Бывший баскетболист сборной США, участник Олимпийских игр-1972 Эд Рэтлефф поделился воспоминаниями о террористическом акте во время соревнований в Мюнхене.

«Мы слышали всё, что происходило той ночью, но не знали, что это было, пока на следующее утро не пришли на тренировку. Нам всё рассказали по дороге на тренировку. Ночью мы решили, что это просто петарды, и люди веселятся на дискотеке, которая была неподалёку от общежития, где мы размещались», — приводит слова Рэтлеффа OCRegister.

С 5 на 6 сентября в Мюнхене произошёл теракт, в ходе которого погибли 17 человек, в том числе 11 членов олимпийской сборной Израиля. Несмотря на это, Олимпийские игры продолжились.

Скандальная победа СССР над США на Олимпиаде-1972:

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