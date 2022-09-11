Американский баскетболист иронично прокомментировал легендарный бросок Белова

Бывший баскетболист национальной команды США, участник Олимпийских игр — 1972 Эд Рэтлефф прокомментировал решающий бросок Александра Белова, который на последних секундах финала принёс победу сборной СССР.



В последние три секунды команда СССР трижды вводила мяч от лицевой. В первый раз тренерский штаб советской команды взял тайм-аут, после этого возникли проблемы с секундомером. С третьей попытки сборная СССР разыграла мяч, и Александр Белов отметился победным броском, который позволил одержать победу над американцами со счётом 51:50.



«Я бы не удивился, если бы у них не получилось в третий раз, и им дали бы четвёртую попытку разыграть мяч», — цитирует Рэтлеффа OCRegister.

Скандальная победа сборной СССР над США в финале ОИ-1972: