Рэтлефф объяснил, почему сборная США не ушла с площадки после хаоса в матче с СССР

Серебряный призёр Олимпийских игр 1972 года в составе сборной США по баскетболу Эд Рэтлефф объяснил, почему команда оставалась на площадке, когда во время финальной игры с СССР начался хаос.



Напомним, в заключительные три секунды советская команда трижды разыгрывала мяч от лицевой: один раз игра была прервана из-за тайм-аута, а во второй раз из-за проблем с официальным секундомером преждевременно сработала сирена.



«Мы хотели уйти в раздевалку и оставить чиновников комментировать это, но глава ФИБА Джонс сказал, что мы должны продолжать игру. Он сказал, что если мы уйдём в раздевалку, то проиграем, и в дальнейшем сборную США могут лишить возможности участвовать в Олимпийских играх», — приводит слова Рэтлеффа OCRegister.

Скандальная победа СССР в финале ОИ-1972: