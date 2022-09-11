Рэтлефф объяснил, почему сборная США не ушла с площадки после хаоса в матче с СССР

Серебряный призёр Олимпийских игр 1972 года в составе сборной США по баскетболу Эд Рэтлефф объяснил, почему команда оставалась на площадке, когда во время финальной игры с СССР начался хаос.
Напомним, в заключительные три секунды советская команда трижды разыгрывала мяч от лицевой: один раз игра была прервана из-за тайм-аута, а во второй раз из-за проблем с официальным секундомером преждевременно сработала сирена.
«Мы хотели уйти в раздевалку и оставить чиновников комментировать это, но глава ФИБА Джонс сказал, что мы должны продолжать игру. Он сказал, что если мы уйдём в раздевалку, то проиграем, и в дальнейшем сборную США могут лишить возможности участвовать в Олимпийских играх», — приводит слова Рэтлеффа OCRegister.
Скандальная победа СССР в финале ОИ-1972:
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