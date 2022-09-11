Рэтлефф: баскетболисты СССР знают, что финал ОИ-1972 на самом деле выиграли не они, а США

Бывший баскетболист сборной США Эд Рэтлефф высказался о скандальном финале Олимпийских игр 1972 года, где американская сборная проиграла СССР со счётом 50:51.



За три секунды до конца матча американцы вели — 50:49, но точный бросок Александра Белова принёс победу и золото Олимпийских игр советской команде.



«Баскетболисты СССР знают, что финал на самом деле выиграли не они, а США. И мы это тоже знаем. Просто тогда, во времена холодной войны, для них было важно одержать победу над нами. Когда они возвращались домой, для них не имело значения, как именно добивались этой победы. Им было всё равно, в своей стране они стали королями.



В США, если мы вернулись бы с золотой медалью, то это было бы обычным делом. На следующий день начинается обычная жизнь», — приводит слова Рэтлеффа OCRegister.

Скандальная победа СССР над США в финале ОИ-1972: