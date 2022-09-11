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Коллинз — о победе СССР на ОИ-1972: мы усердно работали ради золота, и у нас его отняли

Коллинз — о победе СССР на ОИ-1972: мы усердно работали ради золота, и у нас его отняли
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Бывший американский баскетболист Даг Коллинз поделился воспоминаниями о скандальном поражении от сборной СССР в финале Олимпийских игр 1972 года со счётом 50:51.

Напомним, американцы вели со счётом 50:49 за три секунды до конца, но в оставшееся время баскетболисты сборной СССР вырвали победу и стали олимпийскими чемпионами.

«Мы были командой, связанной с болью. Это то, с чем мы столкнулись, и то, чего, как мы чувствовали, с нами не должно было случиться. Медаль, ради которой мы так усердно работали, была у нас отнята», – приводит слова Коллинза издание The Athletic.

Ранее напарник Коллинза по команде Том Макмиллен выразил надежду, что Международный олимпийский комитет (МОК) даст сборной США золотые медали, несмотря на поражение от СССР.

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