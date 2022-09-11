Италия сенсационно выбила Сербию из Евробаскета-2022

Завершился матч 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу, в котором встречались сборные Сербии и Италии. Сенсационную победу одержали итальянские баскетболисты. Счёт встречи — 94:86.

Самым результативным игроком встречи стал лидер сербской сборной Никола Йокич, который записал в свой актив 32 очка и 10 подборов. В составе итальянцев отличился Марко Списсу, который принёс своей команде 22 очка.

В четвертьфинале итальянская сборная встретится с командой Франции, которая вчера, 10 сентября, в упорной борьбе сумела одержать победу в матче с национальной командой Турции.

Сегодня также состоится заключительный матч первого раунда плей-офф, в котором встретятся сборные Греции и Чехии. Начало встречи — в 21:45 мск.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.