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Италия сенсационно выбила Сербию из Евробаскета-2022

Италия сенсационно выбила Сербию из Евробаскета-2022
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Завершился матч 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу, в котором встречались сборные Сербии и Италии. Сенсационную победу одержали итальянские баскетболисты. Счёт встречи — 94:86.

Самым результативным игроком встречи стал лидер сербской сборной Никола Йокич, который записал в свой актив 32 очка и 10 подборов. В составе итальянцев отличился Марко Списсу, который принёс своей команде 22 очка.

В четвертьфинале итальянская сборная встретится с командой Франции, которая вчера, 10 сентября, в упорной борьбе сумела одержать победу в матче с национальной командой Турции.

Сегодня также состоится заключительный матч первого раунда плей-офф, в котором встретятся сборные Греции и Чехии. Начало встречи — в 21:45 мск.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

ЧЕ-2022 (м). 1/8 финала
11 сентября 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Сербия
Окончен
86 : 94
Италия
Сербия: Йокич - 32, Мицич - 16, Калинич - 12, Лучич - 8, Маринкович - 8, Ягодич-Куриджа - 6, Гудурич - 2, Милутинов - 2, Давидовац, Ристич, Ярамаз
Италия: Списсу - 22, Мелли - 21, Фонтеккио - 19, Полонара - 16, Датоме - 6, Тонут - 5, Манньон - 2, Риччи - 2, Пайола - 1, Бальдассо, Билига, Тесситори
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Новости. Баскетбол
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